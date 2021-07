Prix de la nouvelle érotique 2021 : les avocats du Diable ont parlé !

Après trois tours de scrutin, trois textes se sont détachés de peloton : And the boys, de Marguerin, Betty, de Luna Baruta et Toucher à la hache, de Perle Vallens. Lors d’un ultime tour de table marqué par une tension digne d’un duel de western spaghetti, c’est Toucher à la hache de Perle Vallens qui a été déclaré vainqueur du Prix de la Nouvelle Érotique 2020-2021.

Toucher à la hache, de Perle Vallens, allie une crudité parfois brutale à une écriture fine, très maîtrisée et subtilement littéraire, au service d’un récit bien mené, à la construction impeccable. Ce texte, qui ouvrira le nouveau recueil annuel des meilleurs textes du PNE (en librairie dès le 4 novembre 2021), est d’ores et déjà disponible en lecture gratuite en cliquant ici.

Nouvelliste, poétesse, photographe, Perle Vallens vit en Provence. Ses textes, qu’ils soient érotiques ou non, laissent une grande part à l’émotion. On peut la lire dans plusieurs recueils thématiques de la série Osez vingt histoires (La Musardine) et dans diverses revues, dont Métèque et Dissonances, ainsi que sur son site.

Grâce à son texte, elle remporte 3000 €, une résidence d’écriture de trois semaines en Camargue, offerte par les Avocats du Diable, et deux nuits (entre le 1er octobre et le 30 avril) dans la suite « Kâma (sous draps) » d’un gîte de charme en province.

10 autres textes, distingués par le jury, figureront également au sommaire du recueil :

À la morte fontaine, de Nicolas Brulebois

And The Boys, de Marguerin Le Louvier

Betty, de Luna Baruta

Came conjugale, de Sophie Cattanéo

Couloir bleu, chambre 9, de Jean Pouëssel

Le Destin est une réservation de train, d’Anaël Verdier

Les Primordiales, de Ludivine de la Plume

Rêves de marbre, d’Isabel Garcia-Gomez

Un homme attaché, de Selma Bodwinger

Un voisin bienveillant, de Tinam Bordage

La nouvelle nuit d’écriture du PNE se déroulera du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021, en délicieux préliminaire à la Nuit de l’orgasme qui se tiendra, comme chaque année, deux jours plus tard. Il est possible de s’inscrire en écrivant aux Avocats du Diable (règlement et conditions d’inscription consultables en cliquant ici).

