Le Prix du Livre du Réel annonce ses lauréats 2021

Le Prix du Livre d’art récompense un ouvrage dans le domaine de l’histoire de l’art et des beaux livres, distingué par un jury prestigieux. Cet ouvrage s’adresse à un large public et doit offrir à ses lecteurs une approche originale sur un thème, une œuvre ou un champ, dont il renouvelle l’intérêt. Le prix est doté par la Ville d’Ajaccio d’un montant de 3000 €. Et cette année, il vous demande d'écouter sa voix, uniquement sa voix... rien que sa voix... et vos paupières sont lourdes...