Mariette Navarro, lauréate du Prix littéraire Frontières – Léonora Miano 2022

« Ce prix s’est créé avec une volonté d’universalité, pour ne pas être prisonnier d’auteurs franco-français et faire connaître de nouveaux auteurs », soulignait Grégory Hamez, directeur du LOTERR.

Le paradigme frontalier permet d’aborder une grande diversité de sujets avec des enjeux forts, selon les perspectives choisies : la géopolitique, les expériences de traversée et d’immigration. L’actualité est marquée de manière récurrente par cette thématique (Union européenne et Brexit, crise des migrants, frontière États-Unis - Mexique, épidémies comme celle du COVID-19, et actuellement la guerre en Ukraine, etc.) et ne cesse d’interroger l’écrivain, le chercheur et le citoyen.

L’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région - UniGR ont lancé en 2021 la première édition du Prix littéraire Frontières, dédiée à l'univers de l’écrivaine engagée Léonora Miano. Pour cette deuxième édition, c'est donc la primo-romancière Mariette Navarro qui est saluée.

« L’écriture de ce texte est née d’une résidence en cargo à l’été 2012, mais il ne s’agit pas ici de faire le récit de ce voyage ni de tenir un journal de bord. J’ai plutôt essayé, dans les années qui ont suivi, de refaire ce voyage de façon littéraire et subjective, en cherchant la forme d’écriture propre à cette expérience, au trouble physique qu’on peut ressentir sur la mer », explique-t-elle.

Le roman, poursuit-elle, lui a « permis d’aller explorer les profondeurs de cette “désorientation” physique et intime. La Commandante ne plonge pas avec ses marins, pourtant, elle perd pied tout autant qu’eux au cours de la journée qui suit, et découvre des dimensions insoupçonnées au bateau qu’elle croyait commander. »

Mariette Navarro est née en 1980. Elle est dramaturge et intervient dans les écoles supérieures d’art dramatique. Depuis 2016, elle est directrice avec Emmanuel Echivard de la collection Grands Fonds des éditions Cheyne, où elle est l’auteure de deux textes de prose poétique, Alors Carcasse (2011, prix Robert Walser 2012) et Les Chemins contraires (2016). Et chez Quartett de 2011 à 2020, des pièces de théâtre, Nous les vagues suivi de Les Célébrations, Prodiges, Les Feux de poitrine, Zone à étendre, Les Hérétiques, Désordres imaginaires.

Un lien entre auteurs et lecteurs

Dans le cadre de la 2e édition du Prix littéraire Frontières - Léonora Miano, l'Université de Lorraine a organisé aux côtés de la Maison des écrivains et de la littérature et des Bibliothèques Universitaires, un cycle de rencontres. Ce dernier a accueilli depuis octobre 2021 – et jusqu'à avril 2022 –, six auteurs.es pour aborder la thématique des frontières sous divers angles (posture identitaire, dimension géopolitique, porosité entre fiction et réalité, transgression générique).

L’enjeu est de saisir ainsi, sous l’angle de la création littéraire, les rapports entre un écrivain.e et les lieux, entre culture et territoire.

En partenariat avec les médiathèques-bibliothèques de la ville de Metz, la librairie « Autour du monde » (Metz), la librairie « le Hall du livre » (Nancy), le festival le Livre à Metz-Littérature & Journalisme (Metz), les rencontres se font un mercredi par mois en début d’après-midi sur le campus du Saulcy pour le public étudiants (Licence Humanités, cours d’écriture créative, L3, UFR SHS) et en fin de journée pour tous chez les divers professionnels du livre associés.

