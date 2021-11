Le Prix Wepler 2021 attribué à Antoine Wauters pour Mahmoud ou la montée des eaux

Antoine Wauters est né à Liège en 1981 : il avait reçu le Prix Marguerite Duras pour ce même roman, voilà quelques semaines. Il s’agit de son quatrième roman publié chez Verdier.

Syrie. Un vieil homme rame à bord d'une barque, seul au milieu d'une immense étendue d'eau. En dessous de lui, sa maison d'enfance, engloutie par le lac el-Assad, né de la construction du barrage de Tabqa, en 1973. Fermant les yeux sur la guerre qui gronde, muni d'un masque et d'un tuba, il plonge – et c'est sa vie entière qu'il revoit, ses enfants au temps où ils n'étaient pas encore partis se battre, Sarah, sa femme folle amoureuse de poésie, la prison, son premier amour, sa soif de liberté.

La mention spéciale du Prix Wepler, accompagnée d’une dotation de 3000 € revient, elle, à Laura Vazquez pour La semaine perpétuelle, publié aux éditions du Sous-sol.

Le père rêve d’une éponge qui lave le passé. La mère est partie, il dit qu’elle n’existe plus. Sorti du monde, le fils poste des vidéos sur Internet et il écrit des poèmes. La fille ne supporte pas la réalité trop proche et toutes ces personnes qui avancent avec leurs millions de détails. La grand-mère entend les clignements et les soupirs de chaque moustique. Tout ce qui leur arrive est dans l’ordre du monde.

Le jury du Prix Wepler 2021 réunissait Caroline Broué, journaliste (France Culture) ; Benoît Buquet, historien et critique d’art ; Mélanie Fleury, lectrice — détenue au Centre pénitentiaire de Rennes ; Christophe Gilquin, libraire à la Librairie l’Atelier (Paris, 20e) ; Laurent Le Boterve, lecteur (La Poste) ; Frédérique Roussel, journaliste (Libération) ; Blanche Sarfati, lectrice ; Maren Sell, lectrice et auteure ; Marie-Catherine Vacher, lectrice ; Marie-Rose Guarniéri, fondatrice du Prix Wepler-Fondation La Poste, et Élisabeth Sanchez, secrétaire générale du Prix Wepler-Fondation La Poste.

En 2020, le Prix Wepler avait salué Grégory Le Floch pour son roman De parcourir le monde et d’y rôder (Christian Bourgois), avec une mention spéciale pour Muriel Pic et son livre Affranchissements (Seuil).

