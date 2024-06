10 bandes dessinées à lire cet été, selon l'ACBD

Parmi la masse de nouveautés exposées sur les étals des librairies, les 94 membres de l’ACBD ont composé une liste des 10 albums incontournables parus entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai.

Sont ainsi conseillés pour l’été les ouvrages suivants :

Au-dedans, de Will McPhail, traduit par Basile Béguerie aux éditions 404

Carcajou, de El Diablo, Djilian Deroche et Marion Chancerel (Sarbacane)

Le Combat d’Henry Fleming, de Steve Cuzor et Meephe Versaevel (Dupuis)

La Cuisine des ogres, de Fabien Vehlmann et Jean-Baptiste Andreae (Rue de Sèvres)

Horizons obliques, de Richard Blake, traduit par Maxime Le Dain (Urban Comics)

It’s lonely at the centre of the earth, de Zoé Thorogood, traduit par Maxime Le Dain (Hi Comics)

L’Odeur des pins, de Bianca Schaalburg, traduit par Elisabeth Willenz (L’Agrume)

Petit Pays, de Marzena Sowa et Sylvain Savoia (Dupuis)

La Route, de Manu Larcenet (Dargaud)

Sang neuf, de Jean-Christophe Chauzy (Casterman)

À propos de l'ACBD...

Créée en 1984, l’ACBD compte aujourd’hui 102 membres (95 membres actifs, 5 membres associés, 2 membres honoraires). Elle est présidée par Fabrice Piault, dans le but de promouvoir l’information sur la bande dessinée dans les médias, et lier ces derniers aux acteurs du monde de la BD.

Pour ce faire, l'association organise nombre de réunions et regroupements entre les chroniqueurs de presse écrite étrangère, nationale et régionale (quotidiens et magazines), de radios nationales et locales, ou de télévisions.

Elle est également instigatrice du Grand Prix de la Critique, décerné annuellement à un ouvrage publié en langue française, « à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ».