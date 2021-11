Le Prix 30 millions d'amis 2021 remis à Vincent Maillard pour L'os de Lebowski

Après une précédente remise du prix par visioconférence en raison du contexte sanitaire, le jury du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis – composé de Teresa Cremisi, Didier Decoin, Président de l’Académie Goncourt, Irène Frain, Michel Houellebecq, Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux de l'Académie française, Joël Dicker, et la présidente Reha Hutin – a enfin pu se réunir de nouveau dans le salon Goncourt du restaurant Drouant à Paris.

Ces personnalités reconnues ont choisi de récompenser Vincent Maillard pour son roman L’os de Lebowski (éd. Philippe Rey), l’histoire d’un jardinier et de son chien – venus travailler sur la propriété d’une famille un peu trop parfaite – et mystérieusement disparus. « J’étais très heureux et très flatté de recevoir ce prix, a confié l’auteur. C’est une expérience particulière de découvrir que ce travail au départ si solitaire trouve une résonnance, non seulement dans notre époque mais surtout auprès d’un jury aussi prestigieux. La place des animaux m’a toujours passionné : il nous apprennent tant sur l’espèce humaine. »

Le prix 30 Millions d’Amis « Essai » a également été décerné à Benoît Grison pour son ouvrage Les portes de la perception animale (éd. Delachaux et Niestlé), qui aborde les cinq sens (et même plus !) des animaux à travers les découvertes les plus fascinantes à ce sujet, avec les illustrations d’Arnaud Rafaelian.

Un prix reversé à la cause animale

La Fondation 30 Millions d’Amis a attribué à Vincent Maillard un chèque d’une valeur de 3000 euros et à Benoît Grison, un chèque de 1000 euros, qu’ils devront reverser en intégralité à une association de protection animale de leur choix.

En 2020, le prix avait été décerné au roman Le petit chat est mort de Xavier de Moulins (éd. Flammarion) et à l’essai On a marché sur la Terre - Journal d’un militant d’Allain Bougrain Dubourg (éd. Les Échappés).

