Miguel Bonnefoy, Prix des Libraires 2021 pour Héritage 

« Tout en gardant son ADN, l’esprit du prix est vraiment chaque année de couronner un auteur qui a déjà une œuvre derrière lui, encore en devenir, qui n’a pas encore eu de grand prix de prestige, mais dont on sait qu’il en aura. Preuve en est de précédents lauréats , tels que le Nobel Patrick Modiano couronné par le prix des libraires en 1976 pour Villa triste, aux cotés de Barjavel, Didier Decoin, Laurent Gaudé, Eric Fottorino, Delphine de vigan et plus proche de nous Gaelle Nohant, Franck Bouysse , Akira Misubayashi... » a rappelé Nathalie Iris.

Prix de libraires indépendants, il s’agissait, aux dires de Stanislas Rigot d’intégrer la profession pleinement, et non plus seulement au final, ce qui était le cas depuis les origines. La sélection porte sur des titres publiés entre la rentrée littéraire de septembre de l’année précédente et la rentrée de janvier de l’année en cours. Le nombre de finalistes a aussi augmenté, passant de 3 à 5 pour offrir une plus grande diversité de titres. Cette année, est atteint un record de votants : plus de 800, ce qui prouve l’implication réelle des libraires. Âme brisée, le lauréat de l’année dernière, est passé de 20.000 exemplaires en juin 2020, au moment où il fut désigné, à 95.000 exemplaires aujourd’hui.

L’objectif est d’« avoir un jury qui orchestre plus qu’il ne décide, faire comprendre à l’ensemble de la profession que ce prix est leur prix, peu importe que l’on soit d’un groupement, indépendant… »

Partir un peu plus loin encor…

Le titre désigné cette année est donc bien un titre idéal avant les prochaines vacances, pour partir plus loin encor.

C’est Karine Tuil, marraine de cette édition qui l’a annoncé en ces termes : « On ne serait rien sans les libraires, sans leur travail, leur soutien. Au fil des années, certains deviennent des amis ; le lauréat sait que plus tard il gardera ce lien tout le long de la publication de ses titres . Le texte élu cette année est très ambitieux, très riche d’un point de vue littéraire, se déploie sur plusieurs générations, avec une vraie intensité, une musicalité de la langue, ce qui est la marque d’un grand écrivain. Que transmet-on aux autres quand ils lisent nos œuvres, le texte entre les mains. Ceux qui liront ce texte sortiront différents après l’avoir lu. »

Présentation des finalistes Prix des Libraires 2021

Héritage de Miguel Bonnefoy, une fresque familiale entre histoire et voyage

L’idée était bien sûr de parler de la migration, de l’exil, mais aussi de l’accueil des français qui à un moment dans les années 70 ont eu une porosité au niveau des frontières, ont su accueillir, ont permis alors à mon père de s’installer. Aucun livre ne s’écrit seul. Bien sur qu’il y a derrière moi un siècle de générations, mais aussi, aujourd’hui autour de moi, cet ensemble, ce collectif. Merci à Rivages avec un genoux à terre, le front tendu pour toute cette confiance accordée depuis 8 ans. Sans l’effort l’intelligence infatigable, inaltérable et titanesque d’Émilie Colombani, le travail de Thierry Courvoisier, qui fut un Hercule devant les libraires, Baptiste qui n’a jamais loupé un mercredi pour faire un tour des comptes, Alain immense, digne, élégant, le Tom Hanks de la profession. [Ndlr et de citer tous les présents de la maison] , je pense aux représ, qui ont fait un travail gigantesque, sur un réseau tentaculaire, aux journalistes, dont Nicolas Carreau the Wing Man, le Val Kilmer de l’accompagnement ! Au-delà d’avoir cette écrasante supériorité d’être un prix démocratique, le Prix des Libraires est à l’image de cette communauté soudée, de cette ruche. Merci d’être des éclaireurs d’histoires, des fabricants de fables, des pépinières de mythes ! Et aujourd’hui sans doute, ma gratitude ne peut être à la mesure de votre engagement et de l’honneur que vous me faites ! Miguel Bonnefoy - 2 juin 2021

ET Karine Tuil de conclure : « Il est rare qu’un auteur soit aussi bon à l’écrit qu’à l’oral, que cette œuvre continue à se déployer ! »

