Le Prix Méduse annonce sa sélection 2024

La 6e édition du Prix Albertine Jeunesse, organisée par la Librairie Albertine de New York et l'Agence pour l’enseignement français à l’étranger, a réuni plus de 16.000 élèves des États-Unis et du Canada. Ils ont désigné trois ouvrages francophones, traduits et publiés en anglais, pour saluer la vitalité de la création et la diversité éditoriale.