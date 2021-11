Sylvain Pattieu lauréat du Prix Vendredi 2021

Sylvain Pattieu succède à Vincent Mondiot, récompensé en 2020 pour son livre Les Derniers des Branleurs, publié par les éditions Actes Sud Junior. Le roman de Pattieu a déjà été salué par le Prix Cendres 2021.

Le résumé de l'éditeur pour Amour chrome :

Novembre 2015, Mohammed-Ali a 14 ans, il vit dans le 93. Il a deux secrets. La nuit il graffe. Le jour il est amoureux d'Aimée. Mais Aimée aime le foot. Entouré de Zako, Lina et Margaux, il jongle entre les cours de 3e, sa passion artistique, son attirance pour Aimée. Comment faire pour qu'elle le regarde ? Il aimerait qu'elle le voie dessiner. Il voudrait lui parler. Il essaye de mieux s'habiller.

Il commence à se raser. Et il a deux billets pour le prochain match de l'équipe de France, il va l'inviter.

Deux mentions spéciales ont été attribuées à Kô, de Joëlle Ecormier (Zébulo éditions) et Je serai vivante, de Nastasia Rugani (Gallimard jeunesse).

Le Prix Vendredi récompense, chaque année, un ouvrage francophone, destiné aux plus de 13 ans,

désigné par un jury composé de professionnels. Il est doté d’un montant de 2000 € grâce au

soutien de la Fondation d’Entreprise La Poste. Le Prix Vendredi bénéficie également du soutien de la

SOFIA et est organisé en partenariat avec Je Bouquine et l’Association Lecture Jeunesse.

Cette année, 43 maisons d’édition avaient proposé un titre de leur choix au jury du Prix Vendredi

composé de Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), Philippe-Jean

Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie Desplechin (auteure), Sophie Van der

Linden (auteure et critique littéraire) ; et Nathalie Riché (critique littéraire, Allonz’enfants).

