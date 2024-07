Akio Tanaka reçoit le 18e Prix Asie de la Critique ACBD

Face à quatre autres titres, River End Café a tiré son épingle du jeu et remporte ainsi le 18e Prix Asie de la Critique ACBD, remis par l'association de spécialistes. Le jury salue le style de l'auteur, « qui allie

puissance et lyrisme », et assure que le mangaka « a laissé une empreinte indélébile

dans le manga pour adultes ».

Saki est une jeune lycéenne qui a tout perdu suite au tremblement de terre de 2011. Sans famille et en décrochage scolaire, elle peine à trouver sa place... Un soir d'été, elle rencontre par hasard le mystérieux propriétaire du River End Café. Intriguée par ce lieu nimbé de secrets, Saki va apprendre à y connaître ses habitués qui, le temps d'un café, viennent partager leurs joies et leurs peines. - Le résumé de l'éditeur pour River End Café

La série d'Akio Tanaka doit compter 9 tomes au total, et le deuxième, traduit par Marina Bonzi et adapté par Nicolas Willame, est paru le 5 juillet dernier. L'auteur s'est fait connaitre, en France, avec sa série Coq de combat, qui compte 34 tomes publiés par Delcourt.

Les autres titres en lice étaient les suivants :

Joyeux démons, éd. Atelier Akatombo, traduit par Dominique Sylvain (Sakumo Okada)

Kujô l'implacable, éd. Kana, traduit par Thibaud Desbief et Sophie Lucas (Shôhei Manabe)

The Summer Hikaru died, éd. Pika, traduit par Manon Debienne et Sayaka Okada (Mokumokuren)

Thunder3, éd. Pika, traduit par Manon Debienne et adapté par Shuji Takizawa (Yuki Ikeda)

L'année passée, le Prix Asie de la Critique ACBD avait distingué Darwin's Incident (éd. Kana) de Shun Umezawa, traduit en français par Frédéric Malet et adapté par Éric Montésinos.

Le prix a été coordonné par Frederico Anzalone, journaliste spécialisé membre de la revue ATOM, qui a contribué, notamment, à BoDoï, Les Cahiers de la BD ou encore Chronic'art.

