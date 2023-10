Monkey D. Luffy et Mortelle Adèle chamboulent les lecteurs

Autre entrée, celle de Ken Follett, avec Les armes de la lumière (traduction, accrochez-vous : Odile Demange, Valentine Leÿs, Christel Gaillard-Paris, Renaud Morin) pour occuper la 4e place – 12.435 ventes. Vient ensuite Agnès Martin-Lugand avec La Déraison en poche et L’homme des mille détours, qui perd 4 places dans le classement Edistat. Avec respectivement 11.995 et 11.641 ventes, la romancière s’offre malgré tout deux belles positions dans le top 10.

Panayotis Pascot poursuit son bonhomme de chemin : La prochaine fois tu mordras la poussière a maintenant dépassé les 86.000 exemplaires cumulés, avec 11.517 de plus sur la semaine 40. Et qui voit-on poindre à l’horizon ? Patrick Modiano, bien entendu, dont La Danseuse se positionne directement à la 8e place, avec 10.031 ventes, suivi par One Piece Episode A t.2 de Boichi chez Glénat (9780 ventes, trad. Akiko Indei, Pierre Fernande, adaptation Ryo Ishiyama, d’après l’œuvre d’Eiichirô Oda).

Enfin Jujutsu kaisen tome 21 ; Tokyo 2 : grande chance (trad. Fédoua Lamodière, adaptation : Clair Obscur) de Gege Akutami, ferme le bal des 10 meilleures ventes.

Cette semaine 40, ce sont tout de même 56 titres qui entrent dans le top 200 des meilleures ventes, et seuls deux titres maintiennent leur position : One Piece et Seasons, étonnant. Enfin, c’est triste, mais c’est ainsi, Olympe de Gouges est celle qui prend la plus belle gamelle de la semaine en dégringolant de 132 places : la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne se retrouve au 197e rang du classement… Sinistre.

Dans l'angle supérieur de l'article, un icône "Imprimante" vous offre la possibilité de convertir l'affichage visuel en un document ou un fichier numérique. Immergez-vous dans le monde fascinant des listes, des mouvements du marché et des anecdotes sur les actions. Après tout, chaque liste mérite un moment de détente.

Mais il y a plus ! Avec le code-barre, un balayage rapide suffit pour passer votre commande directement au distributeur. Qui aurait imaginé que l'innovation puisse être aussi intuitive qu'un manuel d'assemblage de meuble nordique ?

Un immense merci à notre collaborateur, Edistat, pour ces informations précieuses. Pour les plus intrépides, certains articles offrent un lien pour une expérience gustative express. Vous êtes un éditeur cherchant à gagner en visibilité ? Aucun problème ! Envoyez un courrier électronique à avantparution@actualitte.com, et nos spécialistes s'occuperont de tout. Qui a besoin d'un super-héros avec une équipe aussi compétente ?