Sanji's food wars !

Un manga à dévorer Son nom : Sanji. Sa mission : nourrir ceux qui ont faim, même les pires bandits. Suivez les aventures du cuisinier de l'équipage de Chapeau de paille dans ce spin-off de One Piece où se mêlent passion pour la gastronomie, amour des femmes et recherche de plats exquis aux ingrédients insolites ! Quand les auteurs de Food Wars rencontrent la cuisine de Sanji, le résultat est à la fois haut en couleurs et savoureux. Un one shot à déguster sans modération.