Titre à venir - Politique

" Faites mieux ! " Ces mots avec lesquels j'ai conclu ma campagne présidentielle comme candidat pour les Insoumis de France sont une invitation à l'action et non un appel à compétition. C'est l'espoir d'une réplique devant le saccage de la beauté du monde et l'aggravation mortelle de la crise écologique. C'est la volonté de tourner une page de l'histoire de la civilisation humaine après le gâchis du règne de la finance. C'est un appel à l'insoumission permanente contre un ordre du monde injuste et destructeur. L'action est aveugle sans la théorie. La théorie est vaine sans l'action. Je propose ici une grille d'analyse pour trier et interpréter les faits auxquels nous sommes confrontés. J'ai écrit au fil des années et plus particulièrement dans la dernière période où se déroulaient trois séquences de révolution citoyenne en France. La théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne est une proposition de décryptage global. Puisse-t-elle aider à penser pour agir. Elle n'a pas d'autre ambition.