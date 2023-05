Comment être en paix avec son passé et en faire une force d'avenir ? Ignorer ce que nous avons vécu est un leurre, vouloir le revivre une folie. Pour aller de l'avant, il nous faut trouver la bonne distance avec notre propre histoire, avec l'enfant que nous avons été, l'éducation reçue, les épreuves et les joies qui nous ont transformés. Pour nous y aider, Charles Pépin convoque des classiques de la philosophie, de la littérature, de la chanson ou du cinéma. Il s'appuie également sur les nouvelles formes de thérapies, rendues possibles par le progrès des neurosciences, qui révolutionnent la manière de traiter les souvenirs traumatiques. Il nous montre que notre bonheur dépend de notre capacité à accepter, à accueillir notre histoire et même, souvent, à la réécrire. Cautériser ses blessures, bien vieillir, être capable de se souvenir des belles choses pour en provoquer d'autres, savoir se retourner pour mieux se projeter : tout cela est possible pour qui sait vivre avec son passé. Cet essai nous donne les clés pour y parvenir.