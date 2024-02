Jean-Christophe Rufin et Thomas Schlesser devant Sylvain Tesson

Un peu derrière, les éditions poches de Trois vies par semaine de Michel Bussi et Un abri de fortune de Agnès Ledig continuent de battre leur plein. Ils sont 5e et 6e avec 10.134 et 9402 ventes pour cette semaine. Tandis que La tresse de Laetitia Colombani fait son retour dans le top 10 avec 8787 exemplaires vendus qui lui offrent la 9e place.

Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, recueil de poèmes illustré par Aline Zalko fait une jolie remontée, avec 8900 ventes, qui lui font gagner 20 places pour atteindre la 8e position. Dans le même temps, le tome 1 de Lakestone, la nouvelle romance de Sarah Rivens, se stabilise à la 7e place avec 8923 ventes.

Deux mangas viennent compléter ce classement : Dragon Ball Super tome 21 quitte déjà le podium, ses 10.426 nouveaux lecteurs le laissant à la 4e place. Enfin, le tome 38 de My hero academia perd 7 places pour finir au pied de ce top 10 (8733 ventes).

Alors que la rentrée d'hiver est bien avancée, le marché semble enfin trouver un semblant de stabilité. On trouve seulement 21 nouvelles entrées dans les 200 meilleures ventes de la semaine — contre 41 la semaine dernière. Parmi les auteurs les plus représentés dans ce classement, Mr Tan revient 14 fois grâce à Mortelle Adèle, Eichirō Oda 11 fois avec One Piece, Lucinda Riley 9 fois, notamment avec sa série Les sept soeurs.

