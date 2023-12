Meilleures ventes : Luffy commande le One Piece pour Noël

Derrière eux, se retrouve le défilé désormais habituel, avec seulement quelques maigres changements de position. Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea (l'Iconoclaste) maintient un bon rythme de vente depuis son Prix Goncourt. Cette semaine, 44.800 exemplaires écoulés le placent 4e du classement. Derrière lui, l'ouvrage collectif 13 à table vend 21.333 nouveaux livres pour Les Restos du Coeur.

À LIRE — Veiller sur elle : Quasimodo et Esmeralda au pays des fascistes

Puis, trois autres romans à succès : Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour (Stock) est 6e avec 20.824 ventes ; Triste tigre de Neige Sinno (P.O.L), Prix Femina 2023, convainc 18.793 lecteurs et prend la 8e place ; en 9e position, La tresse de Laetitia Colombani (Livre de Poche), best-seller dont l'adaptation est actuellement en salle, vend 17.049 nouveaux exemplaires.

Et Mortelle Adèle, de Mr Tan et Diane Le Feyer, reste fidèle au rendez-vous. Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune est 7e avec 18.817 ventes, J'apocalypse grave ! est 10e avec, pour sa part, 16.413 ouvrages écoulés.

À noter que l'effet de Noël commence à se faire sentir puisque le 20e titre le plus vendu de cette semaine, Ne me remerciez pas ! de Martial Caroff (11.074 ventes), fait sensiblement les mêmes chiffres que le 10e de la semaine d'avant (l'Histoire de Jérusalem, avec 11.702 ventes en semaine 48).

Un marché qui se stabilise, aussi, puisque l'on retrouve seulement 24 nouvelles entrées en cette 49e semaine. Le calme avant la tempête hivernale, peut-être.

