L'apéritif, la star des ventes... de livres en 2023

Brunchs, buffets, coffrets divers et variés, recettes pour petits fours, crackers et autres mets de charcuterie et fromages (ou assortiments mixtes !) : l’apéritif est l’invité d’honneur des soirées françaises. Un sondage de 2022, réalisé à la demande du Syndicat des Apéritifs à croquer, révélait que cette tradition culinaire séduit 90 % des Français. Parmi eux, 32 % s’adonnent à cette pratique une fois ou plus par semaine.

Cette coutume attire 60 % des personnes interrogées — tandis que 40 % y ont recours seuls et de manière occasionnelle. Toutefois, il est bon de rappeler que nul n’est tenu de dire la vérité à un institut de sondage. Les chiffres s’étendent autant que les moments conviviaux : 96 % des participants partagent ces instants avec des proches ou des amis, 89 % avec leur conjoint(e) et 87 % en famille.

Ce qui ressort principalement, ce sont les notions de plaisir et de convivialité (être ensemble pour 54 % des sondés, s’amuser pour 52 % et échanger pour 46 %). De plus, un budget annuel de 70 euros par foyer est consacré à ces instants, qui se déroulent à 66 % avant le dîner, ou à 48 % sous la forme d’apéros dînatoires — ces moments où l’on pense manger suffisamment, mais qui se terminent souvent par une faim inassouvie.

L’étude menée par l’Observatoire Société et Consommation concluait, en parlant de nourritures non spirituelles, que « le produit idéal pour un apéritif à domicile doit être convivial et universel ». Et quoi de mieux qu'une oeuvre de l'esprit pour cela ?

Lever le coude, côté livres...

Avec un cracker en main, ActuaLitté a exploré les meilleures ventes de livres de 2023, constatant avec plaisir que l’apéritif inspire une grande diversité d’ouvrages. Chez Larousse et Marabout, qui publient une large gamme de ces livres — représentant plus d’un tiers des publications sur le sujet —, le volume de ventes représente plus de 60 % des meilleures ventes. Ainsi, le groupe Hachette Livre s’avère être un participant régulier aux apéritifs français.

Ce segment éditorial est particulièrement attractif : selon les données de vente, on enregistre plus de 450.000 ventes pour ces ouvrages, générant un chiffre d’affaires de plus de 4,5 millions d’euros. Les plus grands succès de 2023 incluent :

• La guillotine à saucisson : 20 recettes pour un apéro convivial (sous-titré : Faites sa fête au cochon ! et accompagné de 20 recettes)

• Apéro Mimes

• Apéro Humour

• Chauss’isson pour des pieds à croquer (Coffret avec une chaussette à chaussichon et un livre de recettes de planches)

• La cave à saucisson (classé comme livre, mais proposant seulement un rangement pour sauciflard et un couteau Laguiole)

Chacun de ces titres a séduit au moins 10.000 personnes, qui, à défaut d'être lecteurs, sont a minima des apéritivores.

Le verre de l'amitié ? (® GT)

Pour mieux appréhender le succès de ce segment éditorial, souvent négligé, voici le top 3 des meilleures ventes de livres de 2023 en volume, pour l’avant-dernière semaine de l’année — il est peu probable que ce classement évolue.

On y retrouve :

Astérix, L’iris blanc — Fabcaro et Didier Conrad, Ed. Albert René, avec 1,58 million d’exemplaires pour 16,31 millions d’euros ;

Gaston Lagaffe, vol.22 Le retour de Lagaffe— Delaf, Dupuis, avec 473.000 exemplaires pour 5,8 millions d’euros ;

Veiller sur elle— Jean-Baptiste Andrea (prix Goncourt), L'Iconoclaste, avec 430.000 exemplaires pour 9,55 millions d’euros.

Si l’on examine les meilleures ventes en valeur, les deux premières places reviennent à Astérix et Jean-Baptiste Andrea, mais la troisième est attribuée à Sur la dalle de Fred Vargas (Flammarion), avec 347.000 ventes et 7,88 millions d’euros. Le thème de l'apéritif, en ventes cumulées, se positionnerait dans le Top 10, surpassant à ce jour Pagny par Florent de Florent Pagny (117.000 ex., 4,27 millions d’euros).

Pour cette analyse, nous nous sommes strictement limités aux livres dont le titre ou la description mentionne les termes « apéritif » ou « apéro ». Cela exclut donc tout ouvrage de fiction ou encore les guides sur la bière et autres publications historiques.

À titre de comparaison, un (très) rapide coup d’œil aux ouvrages de cuisine, recettes, traitant des vins et autres, révèle plus de 700.000 exemplaires vendus, pour un chiffre d’affaires avoisinant les 15 millions d’euros.

En, 2022, les livres de Cuisine avaient perdu 18 % en volume, relativement à 2021, précisait GfK dans son analyse annuelle. Le chiffre d’affaires avait alors grimpé à 118 millions € — réalisant 60 % de chiffre d’affaires de plus qu’en 2019.

Les résultats de 2020 avaient délecté le Syndicat national de l’édition, assurant que « le domaine roi de l’année, celui qui a réussi à fédérer l’ensemble des Français, est sans conteste celui de la cuisine, avec une croissance de +15,8 % des ventes en valeur ».

À titre de comparaison, en 2013, les Français avaient acheté 13 millions d’ouvrages de cuisine. Démonstration faite que le bien (ou mal) manger fait… recette ? Ne reste plus qu'à déterminer la liste des invités...

Crédits photo : Camille Brodard/Unsplash