Envoyez l'armée... De toute manière, il ne restera rien après

Prenez un soldat devenu gradé (ou un dégradé de kaki, au choix). Mettez-le face à une situation impliquant une réflexion de plus de deux minutes — c’est un exemple… — et demandez-lui ensuite comment régler le problème. Sa réponse contiendra toutes les bonnes raisons d’entamer une guerre, de provoquer un hiver nucléaire ou d’inventer des virus au potentiel de létalité frisant les 97 %.

Vous n’y croyez pas ? Et pourtant : l’éradication d’un problème ne représente-t-elle pas la solution idéale à tout problème ? Hop : champignon ! Une poche de résistance ? Hop : missiles ! Une contrainte budgétaire ? Hop : annexion !

Certes, on taxera l’album de Fabrice Erre d’anti-militarisme primaire, alors que toute personne saine d’esprit, sans même avoir nécessairement lu Prévert, vous le dira : « Quelle connerie, la guerre ! » Et sans militaires, pas de guerre. Faut-il pousser la réflexion plus loin ?

En 2023, le budget des armées françaises a été poussé au seuil inenvisageable de 64 milliards € (sur 785 milliards € au global). Seule l’Educnat dispose de plus, avec 81,7 milliards € et l’Économie avec 435,4 milliards €. (voir ici, attention les yeux).

Alors se moquer des militaires et de la Grande muette ne relève pas simplement de la posture idéologique : c’est un gage de patriotisme et de citoyenneté qui devrait être décoré de médailles.

Mais en chocolat, parce que si l’on ne peut pas les manger, aucun intérêt.

Bien entendu, ces p’tits gars en verts dont dépend Erre (graou) pour nous agiter les zygomatiques ont quelque chose de suranné. Et l’on sait, à jeu, que la valeur n’attend pas le nombre des ânes nés, que ce soit sur un porte-avions ou ailleurs.

Oui, ils sont bêtement gentillets et s’avéreraient presque inoffensifs sans leur artillerie lourde et leur manie d’appuyer sur un bouton, plus souvent d’un adolescent en période d’acné.

Ne jetons pas la pierre aux militaires. Surtout pas après avoir lu l’album de Fabrice Erre. Ne les jetons pas non plus dans la fosse aux lions : ces fauves n’ont rien fait qui méritent pareille pitance. Non. Pour régler le problème que représentent les militaires, une seule solution : envoyer l’armée.

Allez, petit bonus, toujours estimable :

