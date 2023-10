Mortelle Adèle et Spy imposent leur rythme

Evidemment, le collector à la côte, puisque la réédition de Harry Potter et le prisonnier d'Azkhaban 3e volet de la saga de J.K. Rowling entre en 7e position avec 13.073 ventes. Juste derrière une autre édition collector, celle du tome 1 de Captive de Sarah Rivens, qui pour sa première semaine se vend à 13.240 exemplaires.

Melissa Da Costa s'offre une 8e place avec l'édition de poche de La doublure (9901 ex.), là aussi dès la première semaine. Enfin, 3 grands noms complètent ce top 10. Ken Follett se maintient en 4e position avec Les armes de la lumiere qui a convaincu 13.499 lecteurs cette semaine. Agnès Martin-Lugand se retrouve en 9e place avec le poche de La déraison (8075 ex.) qui perd 4 places, tandis que sa nouveauté, L'homme des mille detours quitte le top 10. La danseuse de Patrick Modiano ferme la marche avec 8025 ventes.

5 nouvelles entrées dans les 10 meilleures ventes, donc, mais pas moins de 44 nouveautés dans le top 200. Preuve qu'il est difficile, en ce moment, de maintenir un bon niveau de performance d'une semaine à l'autre.

Dans les dégringolades cette 41e semaine, Chef de famille : depensez peu, mangez bien ! 120 recettes originales pour se regaler au quotidien de Norbert Tarayre perd 133 places. Et pendant ce temps, deux titres toujours en lice pour le prix Goncourt 2023, Humus de Gaspard Koening et Proust, roman familial de Laure Murat font une chute de respectivement 113 et 102 étages. Ouch.

