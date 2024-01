Rakuten dévoile les bandes dessinées les plus populaires en 2023

Oh, les beaux jours… s’achèvent. La météo devient enfin automnale, mais la semaine 40 des meilleures ventes (2-8 octobre) ne le reflète pas encore. Encore que : Eiichiro Oda reste le maître incontesté, avec 35.027 exemplaires de plus de One Piece t.105. Le trio Mortelle Adèle, Mr Tan et Diane Le Feyer fait une entrée en 2e place fracassante avec 27.071 ventes. Et sur le podium, Morgane Moncomble et ses 12.752 ventes de Seasons…