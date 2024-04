Des pirates à l'homme araignée : une semaine en librairie

Pas de changement non plus pour Mélissa Da Costa, et ses femmes du bout du monde qui ont gagné le cœur de 14.894 lecteurs de plus. La troisième place revient à Guillaume Musso et son Angélique, avec 14.364 ventes — l’Antibois place également Quelqu’un d’autre (poche) à la 5e position, avec 12.410 exemplaires.

Entre deux, Bernard Minier et ses Effacées s’installent en 4e position, avec 14.253 ventes, mais s’installe aussi en 7e position avec Un œil dans la nuit et 11.437 exemplaires. Joël Dicker s’accroche à sa 6e place : Un animal sauvage gagne 11.773 ventes de mieux.

La suite est consacrée au 9e Art : Gege Akutami écoule 10.234 tomes de Jujutsu Kaisen Tome 23 — L’étoile et l’énergie (trad. Fédoua Lamodière et Jean-Baptiste Philip-Courty ; adaptation Clair Obscur), suivit par Manu Larcenet : La Route comptabilise 9260 volumes. Enfin, Spy Family tome 12 de Tatsuya Endo (traduction Satoka Fujimoto et adaptation par Nathalie Bougon) ferme la marche avec 9258 ventes.

On ne recense en revanche que 36 nouveautés dans le classement des 200 meilleures ventes de notre partenaire Edistat et c’est Blue Lock Tome, de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura (trad. Lilian Lebrun et adaptation Farid Daoud) qui fait la plus belle percée à la 11e position.

Notons que le dernier livre d’Alain Damasio, Vallee du silicium, entre à la 26e position.

Quant à la chute de la semaine, elle étonnera quelque peu : c’est Spider Man qui manque la toile : Le Marvel Action signé par Delilah S. Dawson, Fico Ossio (trad. Laurence Bélingard) fait une descente de 145 places, pour se rattraper à la 188e position.

Crédits photo : Librairie Georges à Talence - ActuaLitté, CC BY SA 2.0