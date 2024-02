Polémique ou non, les lecteurs achètent Sylvain Tesson

Pour compléter le podium, Lakestone, la nouvelle romance de Sarah Rivens, se vend à 13.141 unités. Toujours dans la romance, Colleen Hoover et son édition poche d'À tout jamais perdent trois places et se retrouvent en 7e position avec 8660 ventes.

Parmi les sorties de la semaine, Thomas Schlesser vend 10.655 exemplaires de son dernier livre, Les yeux de Mona, et prend la 5e place. Tandis que le livre de poche d'Un abri de fortune de Agnès Ledig se classe 8e grâce à 7647 ventes.

Autres livres de poche : Trois vies par semaine de Michel Bussi sort du podium pour prendre la 4e place avec 11.251 ventes. La tresse de Laetitia Colombani, dont l'édition en petit format est sortie en 2018, continue de squatter le top 10 depuis la sortie de son adaptation au cinéma. Cette semaine, le roman est en 6e place avec 8906 ventes. Dans le même temps, Le mage du Kremlin par Giuliano Da Empoli, 7646 ventes cette semaine, perd deux places et se retrouve 9e.

La vie heureuse, dernier roman de David Foenkinos, ferme le top 10 avec 7421 ventes. Une nouvelle semaine où la littérature est maitresse, donc, avec 9 de ses représentants dans les 10 meilleures performances. Elle emporte également la majorité dans le top 200 avec 102 titres contre 62 pour la bande dessinée, qui est le deuxième genre le mieux représenté.

Toujours pas de réelle accalmie sur le marché, avec 38 nouvelles entrées hebdomadaires. Enfin, parmi les dégringolades de la semaine, Du même bois de Marion Fayolle et Glucose goddess : la méthode de Jessie Inchauspé réalisent la plus grande chute ex-aequo avec 98 places perdues.

Crédits photo : France 5 - La Grande Librairie