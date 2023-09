Plus qu'une histoire de famille, une histoire de la France. Antoine est né au début des années 1950 dans une famille de paysans. Destiné comme tous les siens aux travaux des champs, il passe sa vie dans les livres et aspire à d'autres horizons. Sa mère réussit à convaincre son père : il fera des études, tandis que son frère, François, prendra la relève à la ferme. Si François perpétue la tradition, Antoine devient professeur et fonde un foyer avec Mathilde à Paris. Dans l'enseignement comme partout, les choses ont changé. Le couple est témoin de l'évolution des moeurs, à laquelle s'acclimatent leurs enfants, qui deviendront pour l'un dirigeant d'une société industrielle, pour l'autre cardiologue. Sauront-ils malgré tout rester soudés autour des valeurs dont ils sont les héritiers ? Des années 1950 à nos jours, c'est le reflet d'une société autant que l'âme d'un monde jadis rural que Christian Signol saisit, de son regard profondément humain, dans ce nouveau roman qui embrasse trois générations unies par des racines communes. Couronnant quarante ans de succès, Une famille française constitue la pierre angulaire d'une oeuvre en laquelle chacun se reconnaîtra, où Christian Signol célèbre l'universalité des liens familiaux.