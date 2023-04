One Piece Tome 104 . Edition lancement

Luffy va-t-il réussir à redonner le sourire aux habitants du pays des Wa et à libérer cette île qui a traversé de rudes épreuves au cours des vingt années de domination de Kaido et Orochi ? ! Tout repose désormais sur la puissance de ses poings ! L'arc du pays des Wa est à son apogée ! Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !