Guillaume Musso, indétrônable

Mais le romancier antibois prend aussi la 2e place, avec 21.249 exemplaires de Quelqu’un d’autre, cette fois en grand format. En somme, Musso respire l’ivresse des cimes.

Pour autant, son homologue genevois Joël Dicker n’est pas loin : 19.267 exemplaires de Un animal sauvage, et l’auteur plus à cheval sur les horaires qu’une horloge Jaeger-LeCoultre s’installe aussi en 10e position. L’affaire Alaska Sanders (en poche) a conquis 10.425 lecteurs de plus.

Entre les deux, eh bien, les cœurs balancent : en 4e position, Melissa Da Costa aligne 17.883 opus de Les femmes du bout du monde, entrant directement dans le classement hebdomadaire des 200 meilleures ventes.

Spy Family tome 12 de Tatsuya Endo (traduction Satoka Fujimoto et adaptation par Nathalie Bougon), se maintient à la 5e place, avec 15.255 volumes de mieux. Pour Morgane Moncomble, c’est une chute : le tome 3 de Seasons, Un printemps pour te succomber, perd la première place et écoule 15.216 tomes.

En revanche, immense plaisir que de découvrir une autre arrivée : Manu Larcenet débarque avec La Route, la BD adaptée du livre de Cormac McCarthy... Et il embarque avec lui 12.771 voyageurs !

Enfin, à la 9e place, Thomas Schlesser poursuit lui aussi son bonhomme de chemin : Les Yeux de Mona séduisent 11.892 lecteurs de plus.

Pour cette semaine 13, on recense 40 entrées, dont un certain Arthur Rimbaud, puisque Les cahiers de Douai se positionne en 190e position. Probablement un jeune talent à suivre.

Quant à la dégringolade de la semaine, c’est Tokyo Revengers Tome 1 - Letter from Keisuke Baji, de Ken Wakui et Yukinori Natsukawaguchi (trad. Benjamin Moro) qui l’encaisse. 136 places perdues pour atterrir à la 188e position.

Crédits Photo : Guillaume Musso - ActuaLitté, CC BY SA 2.0