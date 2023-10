L'étrange noël de Mr Jack - Le roman du film

Bien-aimé roi des citrouilles de la ville d'Halloween, Jack Skellington en a assez de son effrayante routine annuelle. Une mystérieuse porte cachée dans les bois le mène jusqu'à la ville de Noël : un monde enchanteur qui ne ressemble à rien de ce qu'il connaît, peuplé de lutins joyeux et de lumières scintillantes. Jack a pris sa décision : cette année, la ville d'Halloween fêtera Noël ! Secondé de son fidèle chien Zero et de Sally, Jack tente d'orchestrer les festivités. Mais planifier le Noël parfait n'est pas si facile...