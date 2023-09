Lefranc Tome 34 : La Route de Los Angeles

Margareth Manson n'est plus à présenter à Los Angeles. La Star est plus connue que les plus grandes marques. Ce n'est donc pas étonnant que Bob Garcia, un ami journaliste people de Lefranc, parte aux Etats-Unis pour y rencontrer la doublure de l'actrice en espérant, par la même occasion, rencontrer la vraie. Mais lorsque celui-ci disparaît à Los Angeles, notre héros se rend compte que cet événement n'est pas anodin. Il se rend donc à Hollywood pour retrouver son ami et enquêter sur ceux qui pourraient vouloir nuire à Margareth Manson.