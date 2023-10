Rebel University - Tome 02

Et si le pire coup de son existence cachait en réalité la femme de sa vie ? S'il y a bien une chose - enfin une personne, que Prince Griffin déteste, c'est bien Maeve King. Il aura suffi d'une nuit passée ensemble pour qu'il l'élise ennemie publique numéro un ! Heureusement pour le gardien de l'équipe de hockey des Grizzlys il y a assez de filles sur le campus pour lui faire oublier sa pire ennemie. Maeve ne se laisse dicter sa conduite sous aucun prétexte, surtout depuis qu'elle est à Rebel University elle croque la vie à pleine dent. Sa colocation avec Harper se déroule sans accroc jusqu'à ce que sa meilleure amie lui demande une série de clichés sur les joueurs de hockey de la fac. Qui dit Grizzlys, dit Prince Griffin, dit la pire soirée de sa vie ! Mais l'idée de pouvoir tourmenter un peu plus son ennemi lui plaît de plus en plus... De sarcasmes en sarcasmes, d'insultes en insultes, Prince et Maeve passent de plus en plus de temps ensemble, et si c'était vrai que de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas ?