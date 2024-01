New romance : Morgan Moncomble nous habille pour l'hiver

Un peu derrière se trouve un autre manga, et non des moindres : One Piece tome 106 est 7e avec 9312 exemplaires vendus. Gaston Lagaffe, éternel second depuis sa sortie, est relégué à la 4e place en séduisant 12.934 nouveaux lecteurs.

Les romans de la dernière rentrée littéraire d'automne tiennent bon, dont le Goncourt Veiller sur elle (5e avec 12.773 ventes) et Son odeur après la pluie (8e avec 7946 ventes). Triste tigre, Prix Femina 2023, est en revanche expulsé du top 10 (12e avec 6645 ventes).

La star de la rentrée 2022, Le mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, arrive en poche directement à la 9e place grâce à 7892 exemplaires vendus. La version poche de La tresse maintient son bon rythme depuis la sortie de son adaptation : 12.328 ventes placent le roman à la 6e position. Autre livre de poche, Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi est 10e avec 7382 nouveaux lecteurs.

Le rythme continue de ralentir pour les librairies, après la folie des fêtes de fin d'année. Les 200 meilleures ventes représentent un total de 621.165 exemplaires vendus, contre 705.391 pour les derniers jours de 2023 et plus de 2 millions la semaine avant Noël. À noter aussi, 52 nouvelles entrées dans le top 200 cette semaine, signe d'un marché essoufflé et instable.

