Sarah Rivens et Sylvain Tesson tiennent la barre en librairie

Seuls survivants des meilleures ventes de la fin d'année dernière, La tresse de Laetitia Colombani et Veiller sur elle, le Prix Goncourt 2023 de Jean-Baptiste Andrea, sont respectivement 6e (avec 9456 exemplaires vendus) et 10e (avec 8185 exemplaires vendus).

Le reste du classement n'est constitué que de titres sortis ces 3 dernières semaines. La vie heureuse (Gallimard) de David Foenkinos est 4e avec 11.902 ventes. L'édition poche du Mage du Kremlin de Giuliano Da Empoli conquiert 10.165 nouveaux lecteurs et se place 5e.

La romance réchauffe les cœurs cet hiver, avec deux nouvelles sorties : les éditions Hugo publient le poche de À tout jamais de Colleen Hoover, qui se vend à 9367 exemplaires en première semaine (7e place), et Ces prières que je fais dans le noir (Albin Michel), de Nine Gorman et Marie Alhinho, se retrouve 8e avec 9300 ventes. Enfin, Solo leveling, tome 12, édition physique du webtoon de Chugong et Dubu, se vend à 8948 exemplaires et prend la 9e place.

À noter que L'Iris blanc, le tome 40 d'Astérix, disparait du top 10 pour la première fois depuis sa sortie il y a 13 semaines. L'œuvre star de 2023 perd sa potion magique, ne vend que 8063 albums cette semaine et se place 11e.

Le tout dans un marché en pleine rotation avec la rentrée d'hiver. Au total, 79 livres sortis au cours des 3 dernières semaines se trouvent dans les 200 meilleures ventes, dont 29 titres qui n'en sont qu'à leur première semaine d'exploitation.

Dans le coin supérieur droit de l'article, un bouton "Imprimante" vous permet de transformer l'affichage à l'écran en un document ou un fichier. Plongez dans l'univers captivant des listes, des tendances du marché et même des petites histoires sur les actions, car chaque liste mérite une pause divertissante.

Mais ce n'est pas tout ! Grâce au code-barre, un simple balayage et hop, votre commande est directement effectuée auprès du diffuseur. Qui aurait cru que l'innovation pouvait être aussi simple qu'un guide de montage de meuble scandinave ?

Un grand merci à notre partenaire, Edistat, pour ces pépites d'information. Pour les plus aventureux, certains articles contiennent un lien pour une dégustation rapide. Vous êtes un éditeur en quête de visibilité ? Pas de souci ! Envoyez un email à avantparution@actualitte.com, et notre équipe d'experts prendra les choses en main. Après tout, qui a besoin d'un super-héros quand on a une équipe aussi efficace ?