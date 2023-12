Gaston Lagaffe déclasse un Astérix à bout de souffle

En 4e position, le recueil de nouvelles solidaire 13 à table continue sa bonne course avec 16.907 ventes hebdomadaires, suivi de près par Neige Sinno et son Triste tigre (P.O.L) qui se vend à 15.191 exemplaires. Autre roman à succès de cette rentrée littéraire, Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour entre dans le top 10 après 26 semaines d'exploitation, 12.948 nouveaux lecteurs lui permettent d'accrocher la 8e position.

Cette semaine encore la bande dessinée est majoritairement représentée, puisque le reste du classement des 10 meilleures ventes est occupé par des représentants du 9e art. Largo Winch : Le Centile d'or (Dupuis), le tome 24 de la série de Eric Giacometti et Philippe Francq, se vend à 13.875 exemplaires et se place en 6e position.

De la bande dessinée japonaise aussi (autrement dit, du manga), avec l'édition anniversaire du 34e tome de la grande saga de Hajime Isayama : L'Attaque des titans (Pika). Eren, Mikasa et Armin se classent 9e avec 12.239 ventes en première semaine.

Enfin, l'immortelle Mortèle Adèle continue de squatter le top 10. Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune est 7e avec 13.545 ventes et J'apocalypse grave !, le tome 20 de la série, est 10e avec 11.788 ventes. L'héroïne de Mr Tan et Diane Le Feyer semble infatigable, ces deux volumes se vendent même légèrement mieux que la semaine dernière.

30 nouvelles entrées cette semaine, un chiffre en légère baisse par rapport aux exercices précédents. Dans les 200 meilleures ventes, on décompte 76 bandes dessinées (mangas compris) contre 71 ouvrages de littérature (poche et hors poche confondus).

Crédits photo : EmDee, CC BY 4.0