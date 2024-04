Escape game : s’évader sur des terres littéraires

Les escape game, jeux d’évasion en bon français, se développent à une vitesse fulgurante depuis plusieurs années. Ce concept ludique grandeur nature consiste à enfermer une équipe de joueurs dans une pièce thématisée, où ils doivent résoudre des énigmes et trouver des indices pour réussir à s'échapper en moins de 60 minutes. Ce phénomène immersif, qui allie réflexion, coopération et adrénaline, séduit de plus en plus de personnes à travers le monde. On compte plus de 2000 salles réparties un peu partout dans l’Hexagone.

Les jeux d’évasion : un phénomène en plein boom

Le succès des escape game s'explique en grande partie par leur capacité à offrir une expérience immersive et interactive, loin des écrans et des jeux vidéo. Les joueurs sont plongés dans un univers captivant et doivent faire preuve d'ingéniosité et de travail d'équipe pour venir à bout des différentes épreuves. C’est pourquoi des entreprises font parfois le choix d’y inscrire des équipes pour contribuer à une meilleure capacité à travailler harmonieusement en groupe. L’offre est aujourd’hui très importante, et l’on peut trouver facilement par exemple un escape game lyon et dans les autres grandes villes françaises. Les escape game permettent de vivre des aventures hors du commun, en incarnant des personnages et en relevant des défis dans des décors réalistes et soignés. Cette expérience ludique et originale répond ainsi à un besoin croissant de divertissement et de dépassement de soi.

Quand on a pris goût aux jeux d’évasion, que ce soit entre amis, ou par le biais de son entreprise, alors on est parfois prêt à faire des kilomètres pour pouvoir tester de nouvelles propositions et de nouveaux espaces. C’est là l’un des inconvénients si l’on vit à proximité d’une petite agglomération : une fois qu’on a testé les salles locales, on ne connaîtra pas les mêmes surprises en retentant l’aventure, même si les scénarios varient, avec des changements parfois très importants d’un mois sur l’autre, selon les enseignes et le dynamisme des propriétaires.

Proposer un escape game littéraire

Quoi de mieux, si vous appréciez le principe de l’escape game, d’en créer un à dominante littéraire. C’est une façon astucieuse de croiser une passion pour la littérature, et le côté ludique et immersif des jeux d’évasion. Pour distraire vos amis (qui doivent, cela va de soi, goûter aussi fortement la littérature!), il vous suffira alors de choisir un thème en rapport avec un livre ou un auteur, puis de concevoir des énigmes et des épreuves en lien avec l'univers choisi. Cela peut rappeler, quelque peu, le principe des jeux de rôle, mais avec une mise en œuvre, finalement, assez différente.

La première étape consiste à définir le scénario de l'escape game. Il peut s'agir, par exemple, de retrouver un manuscrit perdu, de résoudre une enquête policière inspirée d'un roman ou encore de s'échapper d'une bibliothèque hantée. Une fois le scénario établi, il est important de déterminer les différentes étapes du jeu et de créer des énigmes variées et adaptées au niveau des joueurs. Les enseignants le savent sans doute, mais ce type d’activités ludiques a fortement tendance à se développer, au moins à l’école et jusqu’au collège, avec une inventivité très forte, souvent dans la perspective de donner aussi, par la même occasion, envie de lire aux élèves.

Jouer avec les codes et les conventions littéraires

Pour créer les énigmes, il est possible de s'inspirer des codes et des conventions littéraires, en utilisant par exemple des citations, des anagrammes, des rébus ou encore des jeux de mots. Les énigmes peuvent également faire référence à des personnages ou à des événements du livre choisi, afin de renforcer l'immersion des joueurs dans l'univers littéraire.

La création d'un escape game littéraire nécessite également une réflexion sur la scénographie et les décors. Il est important de créer une ambiance immersive en utilisant des éléments de décor en lien avec le thème choisi, tels que des livres, des manuscrits, des objets d'époque ou encore des costumes. Mais, faites attention quand même, car, à ce rythme là, on peut facilement entrer dans des budgets importants, un peu comme cette mode des anniversaires à thème pour les enfants, avec une déclinaison qui se retrouve de l’assiette au gâteau, en passant par les ballons, les déguisements et les bonbons !

De nombreuses médiathèques et bibliothèques proposent régulièrement des escape game, souvent plutôt à destination du jeune public. Mais on peut, avec profit, s’inspirer des techniques mises en œuvre, pour réaliser un parcours original chez soi, avec ses amis. Même si ces jeux sont à la mode, ils ne sont pas toujours perçus comme véritablement culturels aux yeux du gouvernement.

Transformer un roman policier en escape game

Travailler à partir d’intrigues policières paraît bien plus simple certainement qu’à partir d’oeuvres plus poétiques. Choisissez le roman policier que vous souhaitez adapter en escape game, et assurez-vous qu'il contient suffisamment d'énigmes, de rebondissements et de personnages intéressants pour créer un jeu captivant. Il vous faudra donc bien maîtriser cet ouvrage. Le mieux est sans doute de le proposer à la lecture à tous les amis que vous souhaitez convier à l’expérience. Ce sera, en quelque sorte, une façon de renouveler le principe du café littéraire !

Cherchez tout d’abord à identifier les éléments clés de l'intrigue et les personnages principaux. Vous pouvez utiliser ces éléments pour créer des énigmes et des défis à relever par les joueurs. Pour concevoir les énigmes et les défis, vous pouvez utiliser des codes, des énigmes visuelles, des jeux de mots, des devinettes, etc. Assurez-vous ensuite que les énigmes sont en lien avec l'intrigue du roman et qu'elles sont suffisamment difficiles pour tenir les joueurs en haleine. Le tour est joué !

