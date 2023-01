A tout jamais

Lily, depuis que sa fille Emerson est née, lui a promis que le cycle de la violence s'arrêterait avec elles. Que jamais plus, les femmes de leur famille n'endureraient des abus. Alors elle a pris la décision de quitter son mari et père de sa petite fille. Elle ne s'attendait pas à croiser Atlas, son amour d'adolescente par hasard, et elle ne sait pas quelle place il pourrait occuper dans sa vie. A-telle seulement envie de le revoir ? D'avoir à nouveau une vie sentimentale ? De recommencer sa vie et de croire à l'amour éternel, elle qui a appris de la plus dure des façons qu'il était bien difficile à trouver. Atlas n'est plus du tout le même que l'adolescent en perdition qu'elle a connu. Il a un restaurant, a passé de longues années loin d'elle. Leur histoire peut-elle recommencer là où elle s'était arrêtée ?