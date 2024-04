Le drame d'Oradour-sur-Glane : que s'est-il passé ?

Pike décrit avec précision les événements de ce jour funeste, où femmes et enfants furent asphyxiés puis brûlés dans l'église, tandis que les hommes étaient exécutés dans des granges. À travers des témoignages de survivants et une recherche approfondie dans les archives, l'auteur donne vie à la communauté villageoise d'avant le massacre, marquée par une vie quotidienne animée et l'accueil de réfugiés espagnols et juifs.

Ce livre, traduit de l'anglais par Julie Primon, ne se contente pas de relater les faits; il tente également de comprendre les motivations derrière cette barbarie méthodique et préméditée. Après la tragédie, la quête de justice pour identifier les responsables est devenue une partie intégrante du processus de deuil pour les familles affectées.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Robert Pike, diplômé de l'Université de Cardiff et spécialiste de l'histoire de la France en guerre, apporte un regard empathique sur la souffrance perpétuelle des familles des victimes. Son travail précédent inclut l'étude de la Résistance rurale dans la France occupée et il est également l'auteur de Defying Vichy, non traduit en français.

Oradour s'est tu a déjà rencontré un grand succès en Angleterre avec plus de 10.000 exemplaires vendus.