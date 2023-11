Astérix, une potion toujours aussi magique

ActuaLitté s’était penché sur le cas du dernier album des irréductibles Gaulois : en dépit de son résultat impressionnant, la première semaine de commercialisation donne un indicateur significatif. De fait, elle représente autour de 30 % des ventes totales, comme observé sur les précédents tomes signés Conrad et Ferri. L’arrivée de Fabcaro changera-t-elle la donne ? En l’état, le tome 40 aboutirait à 1,448 million d’exemplaires – mieux que Les Pictes, avec 1,213 million, mais pas plus…

DÉCRYPTAGE – 100 000 ex. vendus en librairies : le nouvel Astérix, un succès ?

Rappelons tout de même qu’en 2022, les ventes de bandes dessinées, comics, mangas représentaient 85 millions d’exemplaires en France, pour 921 millions €. Un recul de 3 % estimait GfK en regard de 2021, mais avec les petits Gaulois dans l’équation, 2023 sera assurément une année significative pour ce segment.

Le commerce ayant été inventé pour éviter la guerre, et la musique adoucissant les mœurs, on remarquera l’entrée en douce fanfare de La femme en moi (trad. Cyrille Rivallan et Marion Roman), autobiographie de Britney Spears qui cumule 14.318 acheteurs. Assez pour rembourser l’avance versée à la star pour l’achat des droits de traduction ? Peu probable…

Côté littérature, Melissa Da Costa tient sa ligne : 13.510 tomes de La doublure en poche et Marc Levy garde le cap, avec 11.144 volumes de La Symphonie des monstres. Vient ensuite One Piece, t.105 (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau) et ses 10.984 lecteurs.

Floc'h, Jean-Luc Fromental et José-Louis Bocquet signent L’art de la guerre, un nouveau Black et Mortimer en déplacement à New York : les English Men ont conquis 10.797 personnes, passant devant Ken Follett dont Les armes de la lumière (trad. Odile Demange, Valentine Leÿs, Christel Gaillard-Paris et Renaud Morin) chute de 5 places avec 10.325 ex. Enfin, Thomas Pesquet renoue malgré lui avec la gravité : 9644 ventes pour Ma vie sans gravité. Un peu de légèreté, que diable !

Si Astérix signe une entrée fracassante, ce sont 36 nouveautés qui se placent dans le top 200 cette semaine – elles étaient 46 la semaine passée. Attention d’ailleurs à l’arrivée du Fait Maison de Cyril Lignac, généralement synonyme de gros succès, le tome 7 vient de sortir. Quant à la dégringolade la plus significative, c’est celle de Captive, t.1 : Sarah Rivens perd 98 places pour sa 3e semaine de présence…

Libérée, délivrée…

Nous remercions notre partenaire, Edistat, pour ces informations essentielles.

Crédits photo : NASA / Unsplash