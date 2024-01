Romance et voyage : les lecteurs ont l'âme baguenaudeuse

Les Équateurs, avec le roman de Sylvain Tesson, s’installent au pays des Fées : 18.916 ventes de mieux et une polémique autour de la nomination du romancier comme parrain du Printemps des poètes 2024. On prend. Hugo Roman se régale aussi avec Seasons tome 2 : un hiver pour te résister : encore 14.527 ventes pour la jeune Morgane Moncomble.

Quatrième position, la pire, pour David Foenkinos : La vie heureuse aura séduit 12.865 lecteurs de plus.

La suite s’écrit au gaufrier : Solo leveling tome 12, de Dubu, Kisoryong Chugong, h-goon (chez Kbooks, traduction de Sabrina Damoune) fait aussi une belle entrée avec 12.295 volumes. Ki-oon, qui publie Jujutsu Kaisen Tome 22 de Gege Akutami (traduction Fédoua Lamodière et Jean-Baptiste Philip-Courty) recule un peu, mais place tout de même 11.400 titres. Et puis, Astérix, indécrottable, indétrônable, poursuit ses aventures : 10.432 tomes de L’Iris blanc — ce qui fait passer la barre des 1,57 million d’exemplaires au Gaulois.

La suite se déroule côté poche : Laetitia Colombani aligne 10.016 ventes de La Tresse au Livre de Poche, quand Giuliano Da Empoli place 9857 exemplaires du Mage du Kremlin et conserve sa 9e position.

Enfin, Jean-Baptiste Andrea, Goncourt 2023, vend 9320 pièces de mieux : Veiller sur elle s’approche des 450.000 exemplaires… Noël continue à L’Iconoclaste.

Pour la semaine 2, ce sont 47 nouveautés qui apparaissent dans ce classement des 200 meilleures ventes : notons que Lucinda Riley, autrice des Sept sœurs (traduction Fabienne Duvigneau), réalise le tour de force d’intégrer quatre ouvrages (tome 4, 5 et 6 de sa saga, ainsi que La Rose de minuit [traduction Jocelyne Barsse]). Michel Bussi effectue un doublé : Mon cœur a déménagé, son dernier roman, que l’on attendait, est 13e au classement. Doublé également pour Philippe Boxho.

La dégringolade de la semaine, c’est Blutch qui la subit : le cowboy qui tire plus vite que son ombre a perdu 110 places, avec 1490 ventes des Aventures de Lucky Luke d’après Morris ; les indomptés, 187e.

En revanche, Philippe Besson, avec Ceci n’est pas un fait divers chez Pocket, caracole en 40e position, en gagnant 124 places.

Dans le coin supérieur droit de l'article, un bouton "Imprimante" vous permet de transformer l'affichage à l'écran en un document ou un fichier. Plongez dans l'univers captivant des listes, des tendances du marché et même des petites histoires sur les actions, car chaque liste mérite une pause divertissante.

Mais ce n'est pas tout ! Grâce au code-barre, un simple balayage et hop, votre commande est directement effectuée auprès du diffuseur. Qui aurait cru que l'innovation pouvait être aussi simple qu'un guide de montage de meuble scandinave ?

Un grand merci à notre partenaire, Edistat, pour ces pépites d'information. Pour les plus aventureux, certains articles contiennent un lien pour une dégustation rapide. Vous êtes un éditeur en quête de visibilité ? Pas de souci ! Envoyez un email à avantparution@actualitte.com, et notre équipe d'experts prendra les choses en main. Après tout, qui a besoin d'un super-héros quand on a une équipe aussi efficace ?

crédits image : Edurne Tx / unsplash