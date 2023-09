Quarante voleurs en carence affective. Bagarres animales et guerres humaines

"Pendant les années de guerre, j'ai été privé de toute relation. Après la guerre, j'ai été placé dans une institution. Dans ce désert affectif, où la plupart des enfants s'éteignent, j'ai réussi à m'évader en découvrant les mondes animaux. Comme il n'y avait personne à rencontrer, je m'échappais par une déchirure du grillage pour aller parler au chien du voisin. Il m'accueillait avec joie quand je lui racontais mes malheurs. Ce chien m'a beaucoup aidé. Mes seules relations humaines, je les avais avec des bêtes. Est-ce la raison pour laquelle j'ai toujours pensé qu'en étudiant les animaux on pourrait mieux comprendre la condition humaine ? " B. C.

Les enfants manquant d'affection peuvent développer des comportements agressifs à l'âge adulte. La communication humaine, bien qu'elle soit une source d'innovation, peut aussi mener à des conflits basés sur les croyances. En étudiant à la fois les animaux et les humains, et en s'appuyant sur une vaste gamme de connaissances et d'observations cliniques, Boris Cyrulnik analyse la violence et les origines des conflits. Dans cet ouvrage, il continue d'explorer la nature humaine et animale, révélant à la fois son expertise et sa sagesse.