Russian Mafia Tome 1

Sergei Carreterro est la fille unique du Parrain de la Camorra, la mafia napolitaine. Formée pour devenir une tueuse impitoyable, elle entend mener à bien la mission confiée par son père douze ans plus tôt : séduire et assassiner Vitali Azarov, le chef de la Bratva russe. Pour y parvenir, elle peut compter sur Mirko, son ami d'enfance, chargé d'éliminer le jumeau de Vitali. A Moscou, Sergei se fait passer pour Katerina Leskov, la fille d'un riche négociant russe. Grâce à un plan rôdé, elle captive l'intérêt de la Bratva et se retrouve rapidement confrontée à Vitali. Même si le Parrain respire le danger, elle doit bien reconnaître qu'il possède un charme indéniable. Sergei va tout faire pour attiser son désir... sans jamais perdre de vue que Vitali est sa cible. Son ennemi. Mais endosser une fausse identité, c'est prendre le risque de se perdre soi-même. Surtout quand mensonges et réalité se mêlent. Une leçon que la jeune femme pourrait bien apprendre à ses dépens.