Quand la littérature prend les commandes

Sur la 3e marche, Michel Bussi : Trois vies par semaine a conquis 12.722 lecteurs en format poche, dépassant Colleen Hoover, dont À tout jamais (trad. Pauline Vidal) passe sous la barre des 10.000 – 9650 exemplaires en tout.

S’ensuivent quatre auteurs français : Laetitia Colombani, pour La Tresse (9167 ex. en poche), David Foenkinos avec La vie heureuse (8835 ex.) puis Giuliano da Empoli dont Le Mage du Kremlin fait 8785 ventes (poche) et enfin Jean-Baptiste Andrea : l’effet Goncourt se prolonge pour Veiller sur elle, avec 7497 exemplaires. Et pour la 10e position, de nouveau Michel Bussi : Mon cœur a déménagé enregistre 6786 ventes.

Avec 40 nouvelles parutions qui sont entrées dans le classement des 200 meilleures ventes, le mouvement global ne se calme pas particulièrement.

La meilleure progression revient à Julia Malye : La Louisiane gagne 99 places pour se loger à la 45e position du classement. A contrario, Les Schtroumpfs tome 35 d’Alain Jost et Thierry Culliford d’après l’œuvre de Peyot, perdent 109 places et deviennent bon dernier, à la 200e position.

Crédits photo : EvgeniT CC 0