La Grande librairie : Vies et destins au féminin

Après Combats et métamorphoses d’une femme, Édouard Louis nous éblouit, ni plus ni moins, avec un nouveau « livre de ma mère ». Prévu pour janvier dernier, puis repoussé à cette fin avril, avec changement de titre, L'Effondrement est devenu Monique s’évade (Seuil). C'est un portrait de femme tourmentée par un compagnon violent, marquée par une vie de pauvreté, d’emprise et de silence, qui parvient à trouver des lignes de fuite et de liberté.

Avec Disparition inquiétante d’une femme de 56 ans (Seuil), Anne Plantagenet rend elle aussi hommage à une femme, Letizia Storti, ouvrière d’UPSA à Agen, disparue en juin 2022 dans le plus grand anonymat. L’écrivaine s’était liée d’amitié avec cette figurante du film En guerre, de Stéphane Brizé. Elle lui redonne avec éclat un nom, un visage et une dignité, en faisant l’archéologie d’une société de classes qui anonymise et brutalise les femmes les plus précaires.

Un meurtre, une passion, une cavale : il n’en fallait pas plus pour que Pauline Guéna captive ses lecteurs avec un roman noir proprement admirable. La journaliste et autrice du livre qui a inspiré le film La Nuit du 12 se penche sur trois personnages empêtrés dans l’engrenage de la violence. L’un d’entre eux est une femme, inoubliable, qu’elle érige en Reine (Denoël).

Journaliste et chroniqueuse à la plume aussi drôle qu’incisive, Nadia Daam écrit sur ses déboires de mère célibataire. La gosse (Grasset) est un récit plein de tendresse sur sa fille, impitoyable ado de la génération Z. Un récit initiatique qui aborde notamment les pressions et injonctions qui pèsent sur les mères, non sans éclats de lumière…

Enfin, nous irons à la rencontre d’Élisabeth Badinter. Infatigable défenseuse des droits des femmes, la philosophe, spécialiste des Lumières, consacre un nouvel essai à la maternité, Messieurs, encore un effort… (Flammarion). Trente ans après L’Amour en plus, qui remettait en cause le mythe de l’instinct maternel, elle nous interpelle avec panache sur les difficultés à être mère dans une société encore trop inégalitaire.

Enfin, si souhaitez étoffer votre liste de lectures, vous aurez le conseil de Gersende Guingouain, qui tient la librairie « L’Esperluète » au cœur de Chartres. Un extrait de chacun des livres des invités de cette émission est disponible en fin d'article – y compris celui d'Edouard Louis, qui sortira ce 26 avril, sous son nouveau titre : Monique s'envole.

Cette semaine, on assistera à la lecture d’un extrait de Fille de Camille Laurens (Gallimard), par l’actrice Naidra Ayadi et le talentueux Solal Biget-Logre, finaliste de la saison 4 du concours « Si on lisait à voix haute » (édition 2023).