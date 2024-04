A Queen in New York retrouvée morte d'une overdose d'héroïne

Joaquin, son ami proche et ancien détective du NYPD, refuse d'accepter la thèse du suicide. Dix ans plus tôt, Elva et son groupe avaient captivé New York, attirant des foules dans les clubs grâce à son charisme exceptionnel.

À cette époque, l'héroïne faisait des ravages dans le milieu musical, et bien qu'Elva ait réussi à s'en éloigner, sa mort soudaine plonge Joaquin dans une enquête personnelle pour découvrir la vérité derrière sa tragédie.

Les éditions Rivages nous en proposent les premières pages en avant-première :

Cet ouvrage est le fruit de Marine Béliard, née en 1976 à Vannes et résidant à Paris.

Après des études en management culturel et art dramatique, et une carrière dans les projets culturels et le théâtre, elle publie ce récit poignant, explorant les ombres d'une époque révolue.