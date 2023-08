La traversée des temps Tome 2 : La Porte du ciel

Noam est à la recherche de celle qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses conditions. L'enquête le mène au pays des Eaux douces - la Mésopotamie - où se produisent des événements inouïs, telles la création des premières villes ou l'invention de l'écriture. A Babel, le tyran Nemrod fait construire la plus haute tour jamais conçue, véritable "porte du ciel" . Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s'introduit dans tous les milieux, auprès des ouvriers ou chez la reine Kubaba, et jusqu'aux pasteurs nomades. Que choisira-t-il ? Son bonheur personnel ou les conquêtes de la civilisation ? ... Après Paradis perdus, l'auteur met ici en jeu les dernières découvertes historiques sur l'Orient ancien et nous plonge dans une époque bouillonnante, prodigieuse, à laquelle nous devons tant. Un roman envoûtant, aux influences et ressorts multiples. Lire Magazine littéraire. La formidable et joyeuse érudition d'Eric-Emmanuel Schmitt emporte le lecteur. La Vie.