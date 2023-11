La BD invincible : Astérix et Miyazaki enchantent les lecteurs

Une semaine marquée par la sortie du nouveau Miyazaki au cinéma avec Le garçon et le héron, et aussi en librairie avec son récit illustré Le Voyage de Shuna (Sarbacane, traduit par Léopold Dahan) qui se vend à 17.576 exemplaires, et se place directement en 2e position.

Les 3e et 4e places sont occupées par Mortelle Adèle de Mr Tan et Diane Le Feyer (aux éditions Mr Tan And Co), avec le tome 20, J'apocalypse grave ! (15.907 ventes), et Mortelle Adèle et les reliques du chat-lune (13.800 ventes).

Le 9e art confirme sa bonne dynamique, puisque les 5e et 6e meilleures ventes sont Blacksad tome 7 : alors, tout tombe, partie 2, de Juan Díaz Canales et Juanjo Guarnido (éditions Dargaud), et Un autre regard sur Blake et Mortimer : l'art de la guerre, de Jean-Luc Fromental, José-Louis Bocquet et Floc'h, avec respectivement 13.510 et 12.593 exemplaires écoulés.

L'essai de Stéphane Allix, La mort n'existe pas : 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité (Harpercollins), gagne 58 places et réalise la 7e meilleure performance de ventes de la semaine (11.808 exemplaires). Le poche de La doublure de Mélissa Da Costa est 8e, avec 11.521 nouveaux lecteurs.

Des mangas pour compléter ce top 10 avec le tome 37 de My Hero Academia, de Kohei Horikoshi (10.765 ventes pour les éditions Ki-oon), et le tome 11 de Spy x Family (Kurokawa), qui réalise 10.564 ventes.

30 nouvelles entrées dans les 200 meilleures ventes cette semaine, dont 4 dans les 10 livres qui ont le mieux marché. Et c'est Sido, les vrilles de la vigne, de Colette, aux éditions Livre de Poche, qui ferme le classement complet, avec 1719 exemplaires vendus.

Nous remercions notre partenaire, Edistat, pour ces informations essentielles.

Crédits photo : Hachette Livre/Éditions Albert René