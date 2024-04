Dix ans après sa dernière enquête, Sherlock Holmes de retour

Quand un personnage entre dans le domaine public, que deviennent les héritiers de son créateur ? Sherlock Holmes, créé par Arthur Conan Doyle (1859-1930) en 1887, peut, depuis le début d'année 2023, apparaitre dans n'importe quelle histoire, sans que les ayants droit ne puissent s'y opposer.

La solution ? Labelliser certaines histoires comme « officielles » et les promouvoir comme telles dans les librairies. Les ayants droit de Conan Doyle ont ainsi choisi l'écrivain et journaliste britannique Gareth Rubin pour reprendre la suite des aventures du célèbre détective de Baker Street. Il succède à Arthur Conan Doyle, bien sûr, mais aussi à Anthony Horowitz.

Le créateur d'Alex Rider avait en effet signé deux histoires inédites, La Maison de soie (traduction Michel Laporte, Calmann-Lévy, 2011) et Moriarty (traduction Annick Le Goyat, Calmann-Lévy, 2014). Holmes n'était alors pas entré dans le patrimoine commun, et la concurrence était donc moins rude...

Dans Holmes and Moriarty, Gareth Rubin confrontera à nouveau le détective et son pire ennemi, Moriarty. Avec son fidèle Watson, le héros sera engagé par l'acteur George Reynolds, qui s'inquiète de repérer dans son public les mêmes spectateurs, représentation après représentation. James Moriarty lui-même mènera une enquête, accompagné par son complice, Moran, afin de découvrir qui tente de lui faire porter le chapeau d'un meurtre...

Un peu de nouveauté

Journaliste, Gareth Rubin a signé trois livres, dont The Turnglass et The Winter Agent, non disponibles en français. Mis face à la multitude d'incarnations et de variations autour de Holmes, il a choisi de rester fidèle à l'original. « Cela dit, je voulais proposer quelque chose d'inédit au sein de la mythologie Sherlock Holmes », explique-t-il dans The Guardian.

« Je me suis creusé les méninges pour échafauder un récit dans laquelle Holmes et le professeur Moriarty — un personnage qui, chose incroyable, n'apparait en personne que dans une seule histoire — sont obligés de travailler ensemble sur une affaire. Cela permet d'explorer ce fascinant génie du mal, mais aussi de décrire les étincelles qui jaillissent lorsque ces deux hommes s'affrontent, collaborent, se poignardent dans le dos et se sauvent l'un l'autre d'un péril mortel. »

Richard Pooley, arrière-petit-fils par alliance de Conan Doyle, qui gère son héritage avec le petit-neveu, Richard Doyle, et la petite-nièce, Catherine Bates, de l'auteur, dessine l'avenir de Sherlock Holmes au XXIe siècle. « L'un de nos objectifs est de faire connaitre au monde d'autres personnages de Conan Doyle. Pas seulement Moriarty, mais aussi ceux d'autres enquêtes de Holmes, comme le Colonel Sebastian Moran, ou d'autres séries littéraires, comme celle du professeur Challenger. »

Le retour de Conan Doyle s'inscrit dans une tendance persistante à faire vivre et revivre les personnages et licences les plus lucratives de la littérature, mais aussi de la bande dessinée. Au Royaume-Uni, les ayants droit de Roald Dahl et Agatha Christie ont eux aussi désigné de nouveaux auteurs pour prendre le relais, quand, en France, Blake et Mortimer, Astérix, ou encore Gaston Lagaffe sont également repris par une autre génération de créateurs.

Photographie : Statue de Sherlock Holmes, à Londres (dynamosquito, CC BY SA 2.0)