La faiseuse d'étoiles

UNICEF France et Le Livre de Poche s'associent une nouvelle fois autour d'un projet en faveur de l'éducation et de l'enfance. Cette fois-ci, c'est Mélissa Da Costa qui prête sa plume et son talent pour nous offrir un texte bouleversant sur la maladie, le deuil et le pardon. L'autrice nous plonge dans les souvenirs d'un enfant et en particulier ses derniers instants auprès de sa mère qui se sait condamnée mais préfère inventer une mission secrète pour adoucir la peine de son fils. A travers ce récit, l'autrice nous prouve que l'imagination n'a pas de limite et qu'il n'existe pas de meilleur pouvoir que l'amour pour guérir les blessures les plus profondes.