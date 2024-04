Idaho, de l'ennui et un mystère jamais résolu

Ann avait donc décidé de s’installer dans une petite ville où elle avait trouvé un poste d’enseignante de musique : piano et chant choral. En ajoutant quelques cours particuliers, cela lui permettait de vivre tranquillement.

C’est ainsi que Ann avait rencontré Wade Michell suite au départ d’Elliot, un de ses élèves, ayant décidé de suivre sa mère qui se séparait de son père et allait s’installer en Oregon. Un départ qui avait un peu déstabilisé Ann : Elliot avait une voix magnifique qui l’enchantait.

Wade était le père de June, une autre élève de l’école où travaillait Ann. Leur rencontre avait conduit Ann à accepter de donner des cours particuliers de piano à Wade. Des cours auxquels il assistait avec assiduité : elle lui apprenait l’accompagnement de chants et, quand elle chantait alors qu’il jouait, il en éprouvait une immense satisfaction.

Et puis est survenu le drame.

Wade et sa femme Jenny habitaient avec leurs deux filles dans une maison isolée, en dehors de la petite ville. Une maison qu’ils avaient fini d’aménager ensemble et où l’hiver et la neige leur avaient fait prendre conscience de leur isolement.

Un jour, alors que tous les quatre étaient partis en pick-up pour aller couper du bois pour le chauffage de la maison, dans un geste inexplicable, Jenny avait tué May alors que June s’était comme évaporée restant définitivement introuvable.

Après un procès où Jenny avait immédiatement avoué sa culpabilité, sans pour autant en donner quelque explication que ce soit, le verdict l’avait conduite en prison pour une lourde peine. Wade s’était alors retrouvé seul dans cette maison loin de tout, au fond des bois, mais avait continué à prendre des cours de piano.

Quelques années plus tard, Wade et Ann s’étaient mariés et cette dernière avait déménagé pour venir habiter avec Wade.

Au fil des jours de leur vie commune, Ann finit par bien se rendre compte que l’esprit de Wade s’évapore, atteint comme son père et son grand-père avant lui par cette maladie qui rongeait sa mémoire et se manifestait par des accès de violence qu’il oubliait aussitôt dissipés, la laissant interdite et incapable de reconnaître en ces attitudes l’homme gentil et attentionné qu’il était foncièrement.

C’est autour de ces quelques personnages majeurs qu’Emily Ruskovich va vous entraîner dans la narration de ces vies compliquées, avec des allers-retours dans le passé, dans le présent et même dans le futur puisque les dates des derniers chapitres s’envolent vers des années qui n’ont pas encore été.

Alors, certes la dextérité dans la construction de ce livre est, je pense, sans faille et relève d’une partition parfaitement maîtrisée et appliquée avec une rigueur impeccable.

C’est vrai aussi que le scénario est déroulé, grâce à ces déplacements temporels, avec le souci permanent de dévoiler progressivement des épisodes participant à la construction des personnages, au modelage de leur personnalité, ce qui contribue à éclaircir certaines de leurs réactions, certains de leurs comportements.

C’est vrai enfin que l’environnement de chacun devient, au fil des pages, une toile de fond qui permet de plonger dans les us et coutumes de ces habitants de l’Idaho qui sont loin de rouler sur l’or et, finalement, bien loin de l’image d’Épinal du « rêve américain ».

Tout cela est vrai et bien vrai : techniquement, je reconnais que tout est bien huilé et « propre sur lui ».

Trop propre peut être.

Ce qui m’a le plus manqué, c’est une âme parmi tous ces personnages. Ils jouent bien leur rôle par cœur, sans hésitation ni bafouillements mais ils le jouent sans y croire réellement, sans le cœur, sans les tripes : ils ne le portent pas !

Et quand cela dure quatre cent pages, on a le temps de s’en inquiéter et même, surtout, de se demander si cela vaut réellement le coup d’aller jusqu’au bout.

Surtout que, pour me décourager un peu plus encore, le livre ne répond pas à toutes les questions que les attendus du scénario soulèvent et il laisse le lecteur, en tous cas moi, complètement sur sa faim.

Je ne prétends pas qu’un auteur doit, en mettant un point final à son ouvrage, avoir levé le voile sur toutes les situations qu’il a mises en place, avoir fermé tous les champs des possibles et gravé dans le marbre un futur inamovible et rectiligne. Non ! Je ne déteste habituellement pas, au contraire, avoir la possibilité de laisser mon imagination poursuivre l’œuvre et continuer à créer des possibles interchangeables à l’infini.

Mais là, en l’occurrence, l’élément essentiel, celui qui est au cœur, à l’origine de l’enchaînement des évènements, restera obscur, impénétrable jusqu’au bout, sans que l’un ou l’autre des personnages ne se soit assez épanché pour que le lecteur puisse entrevoir un fil d’Ariane à tirer. Un peu comme un polar où l’auteur mettrait un point final à son livre sans avoir permis au lecteur de connaître le coupable.

Sans aucune ambiguïté, voilà pour moi une lecture qu’il n’est pas grave de ne pas entreprendre.