Les pirates de One Piece poursuivent leur traversée

Ensuite, eh bien, tout est calme : Mélissa Da Costa et ses Femmes du bout du monde conservent la 2e place, avec 14.913 lecteurs de mieux. Angélique, de Guillaume Musso en accumule 14.352, ainsi que 11.431 tomes de Quelqu’un d’autre (poche), pour prendre les 3e et 4e positions.

Petit mouvement pour Bernard Minier : Les Effacées recule en 5e position, avec 11.052 ventes, mais il conserve la 7e position avec Un œil dans la nuit (10.375 ex.). Joël Dicker demeure à la 6e place : Un animal sauvage enregistre 11.048 ventes supplémentaires.

Entrée notable dans le top 10 : Art-thérapie ; coloriages mystères ; les grands classiques tome 11, signé Jérémy Mariez, et qui s’appuie sur l’univers de Disney. 10.235 cahiers ont trouvé preneur : faut bien occuper les jeunes durant les vacances…

Pour fermer le cortège, on retrouve, La sage-femme d’Auschwitz, signé Anna Stuart (trad. Maryline Beury) affiche 9546 ventes et, autre entrée, celle du juré de l’Académie Goncourt : Éric-Emmanuel Schmitt prend la 10e place, avec La traversée des temps tome 4 ; la lumière du bonheur et 8501 exemplaires.

Côté arrivées, ce sont donc 35 nouveautés qui intègrent les 200 meilleures ventes hebdomadaires, tandis que le tome 2 du Problème à trois corps, La forêt sombre de Liu Cixin perd 146 places (trad. Gwennaël Gaffric). Et comme toujours, un extrait des 200 ouvrages de cette liste est proposé en fin d'article.

Crédits photo : One Piece tome 107, Eiichirō Oda (Glénat)