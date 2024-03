Les lecteurs n'ont d'yeux que pour Les Yeux de Mona

La semaine numéro 8 (du 19 au 25 février) voit Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser se détacher nettement avec 17.770 ventes. Derrière lui, D'or et de jungle de Jean-Christophe Rufin (9401 ventes) et Trois vies par semaine de Michel Bussi (8878 ventes) pointent en 2e et 3e places.