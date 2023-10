Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Romance de Noël

"On va avoir un bébé Noëlesque ! " Fidèle à elle-même, Zoe est sur tous les fronts : cette année, c'est son entreprise d'événementiel qui a été choisie pour décorer le célèbre sapin du Rockefeller Center. La jeune femme n'a qu'une idée en tête, marquer les esprits, et pour cela, elle ne compte pas ses heures. De son côté, Ethan s'inquiète de voir son épouse s'impliquer dans ce projet sans se ménager, d'autant que le couple est sur le point d'accueillir un heureux événement : en effet, Zoe est enceinte de huit mois. Pour ne rien arranger, cette année, c'est à New York que les Reynolds-French vont se réunir pour réveillonner. Entre imprévus, retrouvailles familiales et nouveaux départs, ce Noël s'annonce mouvementé... Malgré le tourbillon qui les attend, Zoe et Ethan parviendront-ils à le rendre plus que parfait ?