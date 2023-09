Campus drivers Tome 5

La série phénomène signée C. S. Quill ! La chance a toujours souri à Luke Winchester. Etudiant brillant, recruté chez les Campus Drivers de Miami, et membre vénéré de l'équipe de baseball universitaire, il vit un rêve éveillé. Mais, alors que le championnat annuel approche, son quotidien vire au cauchemar. Celui que tout le monde surnomme Lucky Luke est désormais poursuivi par une poisse légendaire. A se demander si on ne lui a pas jeté un sort. Pour se tirer d'affaire et sauver sa saison, il ne voit qu'une possibilité : Tory Garland. Spécialiste de philtres et remèdes miracles en tout genre, les cartes de Tory ne lui avaient pas prédit l'engouement qu'elle provoque chez les étudiants depuis quelques mois. Il semblerait qu'elle porte chance à ceux qui l'entourent, en témoignent ses derniers petits amis, qui ont tous connu une ascension fulgurante. S'il n'a jamais été superstitieux, Luke Winchester risque de vite le devenir. Il pourrait même apprendre qu'on ne se frotte pas à une sorcière des temps modernes sans conséquences inattendues.